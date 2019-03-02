Скончалась известная американская актриса

Хелмонд умерла 23 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Хелмонд - уроженка штата Техас. Свою карьеру она начала в театре. Наибольшую популярность, однако, актриса приобрела благодаря своим ролям на телевидении: в сериалах "Мыло" (Soap, 1977-1981) и "Кто здесь Босс?" (Who's the Boss, 1984-1992). За работу над каждым из этих комедийных шоу она была удостоена "Золотого глобуса".

Кроме того, Хелмонд неоднократно номинировалась на премию Emmy, а также стала обладательницей театральной премии Tony.

Как сообщал УНН, известный американский дирижер и композитор Андре Превин умер в возрасте 89 лет.