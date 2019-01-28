Померла "найсамотніша у світі" качка

"Тревор, якого колись називали найсамотнішою качкою у світі, помер після того, як на нього напали собаки на віддаленому тихоокеанському острові, де він жив останній рік", - пише видання.

Качка була як місцева знаменитість в маленькій країні Ніуе. Він був єдиним птахом свого виду на острові.

У 2018 році Тревор прилетів до Ніуе і досі не зрозуміло, як саме він туди потрапив.

Рае Фіндлей, голова торгової палати Ніуе, вела сторінку Тревора у Facebook. Вона розповіла, що вважається, що качка прилетіла із Нової Зеландії, але також можливо, що він прилетів з Тонги або іншого тихоокеанського острова.

Фіндлер росказала, що Тревор жив у калюжі, тому що в Ніуе немає ні річок, ні озер чи струмків.

Калюжу Тревора регулярно навідували зацікавлені місцеві жителі та навіть пожежна бригада острова, яка наповнювала калюжу водою, якщо її рівень ставав занадто низьким.

У виданні додали, що деякі місцеві жителі пропонували завезти на острів іншу качку, яка могла б стати подружкою для Тревора, але калюжа, у якій він жив, могла комфортно вмістити тільки одну качку.

Нагадаємо, через рекордно високу температуру у Австралії масово гинуть дикі коні. Також зареєстровані випадки смертей серед інших видів.



