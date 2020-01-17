Померла найменша людина у світі

“За словами друзів, Хагендра Тапа Магар недавно боровся з проблемами серця, астмою та пневмонією. Він був госпіталізований до Маніпальної лікарні в Непалі в четвер 16 січня і помер в 15:00 за місцевим часом у п’ятницю”, — сказано у повідомленні.

Хагендра народився 14 жовтня 1992 року. Під час вимірювання в міській лікарні в Похкарі, Непал, у день свого 18-річчя в 2010 році, його зріст становив 67,08 см.

Нагадаємо, Алелайа Мерфі, колишня швачка з Нью-Йорка, що була офіційно визнана найстаршою жителькою США, померла минулої суботи в віці 114 років.