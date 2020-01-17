Умер самый маленький человек в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Непале скончался самый маленький человек в мире, которая имела способность самостоятельно передвигаться, в возрасте 27 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.
"По словам друзей, Хагендра Тапа Магар недавно боролся с проблемами сердца, астмой и пневмонией. Он был госпитализирован в Манипальнои больницы в Непале в четверг 16 января и скончался в 15:00 по местному времени в пятницу", - говорится в сообщении.
Хагендра родился 14 октября 1992 года. Во время измерения в городской больнице в Похкари, Непал, в день своего 18-летия в 2010 году, его рост составлял 67,08 см.
Напомним, Алелайа Мерфи, бывшая швея из Нью-Йорка, была официально признана старейшей жительницей США, умерла в минувшую субботу в возрасте 114 лет.