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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122664 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182700 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147117 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138660 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117275 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107941 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Помер творець всесвітньо відомої Nutella: що відомо про легендарного хіміка

Помер творець всесвітньо відомої Nutella: що відомо про легендарного хіміка

Київ • УНН

 • 44045 перегляди

У віці 97 років пішов з життя Франческо Рівелла, італійський хімік та автор рецепту Nutella. Він працював у Ferrero 40 років та розробив унікальну формулу шоколадної пасти з 7 інгредієнтів.

В Італії у віці 97 років помер Франческо Рівелла, італійський хімік, автор рецепту популярної шоколадної пасти Nutella. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Sun та Il Gazzettino.

Деталі

Зазначається, що Франческо Рівелла, якого італійські ЗМІ називають "батьком Nutella" помер у День святого Валентина.

Він народився в Барбареско, Італія, і почав працювати в Ferrero в 1952 році - ще до того, як компанія перетворилася на багатонаціональну компанію. Закінчивши хімічний факультет Туринського університету у віці 25 років, він розпочав свою кар'єру в "хімічному кабінеті" компанії, де народилися деякі з найзнакових творінь бренду

- йдеться у дописі The Sun.

Франческо Рівелла входив до складу групи, яка відповідає за вивчення сировини для розробки нових продуктів. Вони змішували, удосконалювали та куштували інгредієнти у пошуках ідеального смаку.

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Як пише Il Gazzettino, працюючи технічним менеджером, а потім директором, він проводив дослідження, в результаті яких розробив найвідомішу у світі шоколадну пасту Nutella. Крім того, саме Франческо Рівелла вигадав назву шоколадної пасти, смак якої завоював серця мільйонів людей у ​​всьому світі.

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Крім роботи у Ferrero, Рівелла був президентом Ордену хіміків П'ємонту. Він вийшов на пенсію в 1993 році, пропрацювавши в компанії 40 років і залишивши після себе багату спадщину у світі солодощів. Після виходу на пенсію він оселився в Альбі, де займався садівництвом та насолоджувався традиційною грою з м'ячем, паллапуньо.

Його поховали 17 лютого в італійській комунні Барбареско.

Нагадаємо

Французький режисер Бертран Бліє помер у віці 85 років. Він був відомий своїм нонконформістським стилем та чорним гумором, отримав "Оскар" за фільм "Приготуйте ваші носовички".

У віці 95 років померла зірка британського театру і кіно Джоан Плаурайт17.01.25, 13:32 • 35398 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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