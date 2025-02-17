Помер творець всесвітньо відомої Nutella: що відомо про легендарного хіміка

В Італії у віці 97 років помер Франческо Рівелла, італійський хімік, автор рецепту популярної шоколадної пасти Nutella. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Sun та Il Gazzettino.

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Зазначається, що Франческо Рівелла, якого італійські ЗМІ називають "батьком Nutella" помер у День святого Валентина.

Він народився в Барбареско, Італія, і почав працювати в Ferrero в 1952 році - ще до того, як компанія перетворилася на багатонаціональну компанію. Закінчивши хімічний факультет Туринського університету у віці 25 років, він розпочав свою кар'єру в "хімічному кабінеті" компанії, де народилися деякі з найзнакових творінь бренду - йдеться у дописі The Sun.

Франческо Рівелла входив до складу групи, яка відповідає за вивчення сировини для розробки нових продуктів. Вони змішували, удосконалювали та куштували інгредієнти у пошуках ідеального смаку.

Як пише Il Gazzettino, працюючи технічним менеджером, а потім директором, він проводив дослідження, в результаті яких розробив найвідомішу у світі шоколадну пасту Nutella. Крім того, саме Франческо Рівелла вигадав назву шоколадної пасти, смак якої завоював серця мільйонів людей у ​​всьому світі.

Крім роботи у Ferrero, Рівелла був президентом Ордену хіміків П'ємонту. Він вийшов на пенсію в 1993 році, пропрацювавши в компанії 40 років і залишивши після себе багату спадщину у світі солодощів. Після виходу на пенсію він оселився в Альбі, де займався садівництвом та насолоджувався традиційною грою з м'ячем, паллапуньо.

Його поховали 17 лютого в італійській комунні Барбареско.

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