Умер создатель всемирно известной Nutella: что известно о легендарном химике
Киев • УНН
В возрасте 97 лет ушел из жизни Франческо Ривелла, итальянский химик и автор рецепта Nutella. Он работал в Ferrero 40 лет и разработал уникальную формулу шоколадной пасты из 7 ингредиентов.
В Италии в возрасте 97 лет умер Франческо Ривелла, итальянский химик, автор рецепта популярной шоколадной пасты Nutella. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Sun и Il Gazzettino.
Детали
Отмечается, что Франческо Ривелла, которого итальянские СМИ называют "отцом Nutella" умер в День святого Валентина.
Он родился в Барбареско, Италия, и начал работать в Ferrero в 1952 году - еще до того, как компания превратилась в многонациональную компанию. Окончив химический факультет Туринского университета в возрасте 25 лет, он начал свою карьеру в "химическом кабинете" компании, где родились некоторые из самых знаковых творений бренда
Франческо Ривелла входил в состав группы, отвечающей за изучение сырья для разработки новых продуктов. Они смешивали, совершенствовали и пробовали ингредиенты в поисках идеального вкуса.
Как пишет Il Gazzettino, будучи техническим менеджером, а затем директором, он проводил исследования, в результате которых разработал самую известную в мире шоколадную пасту Nutella. Он состоит из 7 ингредиентов: в частности сахара, молока, фундука, какао и включая сахар, фундук, какао и молоко. Франческо Ривелла также придумал название шоколадной пасты. Его вкус завоевал сердца миллионов людей во всем мире.
Помимо работы в Ferrero, Ривелла был президентом Ордена химиков Пьемонта. Он вышел на пенсию в 1993 году, проработав в компании 40 лет и оставив после себя богатое наследие в мире сладостей. После выхода на пенсию он поселился в Альбе, где занимался садоводством и наслаждался традиционной игрой с мячом, паллапуньо.
Его похоронили 17 февраля в итальянской коммуне Барбареско.
Напомним
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