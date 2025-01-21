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У віці 85 років помер Бертран Бліє, режисер фільмів "Вальсуючі" та "Приготуйте ваші носовички"

У віці 85 років помер Бертран Бліє, режисер фільмів "Вальсуючі" та "Приготуйте ваші носовички"

Київ • УНН

 • 26944 перегляди

Французький режисер Бертран Бліє помер у віці 85 років. Він був відомий своїм нонконформістським стилем та чорним гумором, отримав "Оскар" за фільм "Приготуйте ваші носовички".

Бліє був відомий своїм чорним гумором і мав найбільший успіх у 70-х і 80-х роках.

Передає УНН із посиланням на Journal de la Maison та AFP.

Французький режисер, сценарист та актор Бертран Бліє помер у віці 85 років. 

Син актора Бернара Бліє, Бертран Бліє залишив свій слід у світі кіно завдяки роботам, що йшли врозріз із традиційними кодами. Починаючи з "Вальсуючих", свого першого великого успіху 1974 року, він сколихнув світ зухвалим роуд-муві, який був заборонений для перегляду особам до 18 років і представив широкому загалу Жерара Депардьє та Міу-Міу. Цей початковий успіх, коли було продано 5 мільйонів квитків, зробив його одним із провідних режисерів 1970-х років.

Протягом своєї кар'єри режисер, який також є сценаристом і письменником, не переставав нав'язувати стиль, що поєднує провокацію, емоції та чорний гумор, і створив такі культові роботи, як "Приготуйте ваші носовички" (Оскар за найкращий іноземний фільм 1979 року) та "Фуршет" (1979).

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Його часто суперечливий підхід приніс йому тривале визнання у міжнародному кіносвіті.

"Бліє був великим і нонконформістським режисером", - пояснила міністр культури Франції Рашида Даті. Він зібрав перед камерами найбільших зірок, сказала Даті, маючи на увазі таких акторів, як Жерар Депардьє, Ізабель Юппер та Жозіан Баласко.

Культовий режисер "Твін Пікс" Девід Лінч помер у віці 78 років16.01.25, 20:32 • 39397 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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