У віці 85 років помер Бертран Бліє, режисер фільмів "Вальсуючі" та "Приготуйте ваші носовички"

Бліє був відомий своїм чорним гумором і мав найбільший успіх у 70-х і 80-х роках.

Передає УНН із посиланням на Journal de la Maison та AFP.

Французький режисер, сценарист та актор Бертран Бліє помер у віці 85 років.

Син актора Бернара Бліє, Бертран Бліє залишив свій слід у світі кіно завдяки роботам, що йшли врозріз із традиційними кодами. Починаючи з "Вальсуючих", свого першого великого успіху 1974 року, він сколихнув світ зухвалим роуд-муві, який був заборонений для перегляду особам до 18 років і представив широкому загалу Жерара Депардьє та Міу-Міу. Цей початковий успіх, коли було продано 5 мільйонів квитків, зробив його одним із провідних режисерів 1970-х років.

Протягом своєї кар'єри режисер, який також є сценаристом і письменником, не переставав нав'язувати стиль, що поєднує провокацію, емоції та чорний гумор, і створив такі культові роботи, як "Приготуйте ваші носовички" (Оскар за найкращий іноземний фільм 1979 року) та "Фуршет" (1979).

Його часто суперечливий підхід приніс йому тривале визнання у міжнародному кіносвіті.

"Бліє був великим і нонконформістським режисером", - пояснила міністр культури Франції Рашида Даті. Він зібрав перед камерами найбільших зірок, сказала Даті, маючи на увазі таких акторів, як Жерар Депардьє, Ізабель Юппер та Жозіан Баласко.

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