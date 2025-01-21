В возрасте 85 лет умер Бертран Блие, режиссер фильмов «Вальсирующие» и «Приготовьте ваши носовые платки»
Киев • УНН
Французский режиссер Бертран Блие умер в возрасте 85 лет. Он был известен своим нонконформистским стилем и черным юмором, получил «Оскар» за фильм «Приготовьте ваши носовые платки».
Блие был известен своим черным юмором и имел наибольший успех в 70-х и 80-х годах.
Передает УНН со ссылкой на Journal de la Maison.
Французский режиссер, сценарист и актер Бертран Блие умер в возрасте 85 лет.
Сын актера Бернара Блие, Бертран Блие оставил свой след в мире кино благодаря работам, которые шли вразрез с традиционными кодами. Начиная с "Вальсирующих", своего первого большого успеха 1974 года, он всколыхнул мир дерзким роуд-муви, который был запрещен для просмотра лицам до 18 лет и представил широкой публике Жерара Депардье и Миу-Миу. Этот первоначальный успех, когда было продано 5 миллионов билетов, сделал его одним из ведущих режиссеров 1970-х годов.
На протяжении своей карьеры режиссер, который также является сценаристом и писателем, не переставал навязывать стиль, сочетающий провокацию, эмоции и черный юмор, и создал такие культовые работы, как "Приготовьте ваши носовые платки" (Оскар за лучший иностранный фильм 1979 года) и "Фуршет" (1979).
Его часто противоречивый подход принес ему длительное признание в международном киномире.
"Блие был великим и нонконформистским режиссером", - пояснила министр культуры Франции Рашида Дати. Он собрал перед камерами самых больших звезд, сказала Дати, имея в виду таких актеров, как Жерар Депардье, Изабель Юппер и Жозиан Баласко.
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