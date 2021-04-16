Помер Олімпійський чемпіон України з дзюдо

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Легендарний український дзюдоїст Сергій Новіков пішов з життя на 72-му році життя, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Що відомо

У ніч на 16 квітня перестало битися серце легенди українського дзюдо Сергія Новікова. Останнім часом Сергій Петрович хворів, а офіційна причина смерті інсульт.

Деталі

Колишній спортсмен виступав у надважкій вазі, один з найяскравіших вихованців засновника українського дзюдо Ярослава Волощука, Олімпійський чемпіон ігор у Монреалі у 1976 році, володар "срібла" та "бронзи" чемпіонатів світу, восьми нагород особистих чемпіонатів Європи, триразовий Чемпіон Європи серед команд у складі збірної СРСР. Роки найяскравіших перемог на міжнародних татамі - це 1970-1980 роки. Завершив кар’єру після Олімпіади - 1980 у Москві.
Примітно, що Новіков вважається засновником нового виду спорту - універсальний бій.

Нагадаємо

Помер перший тренер збірної України з хокею.

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