Помер перший тренер збірної України з хокею

Деталі

Колишньому нападнику СКА "МВО" (Калінін), "Кристалла" (Саратов) і "Дніпроспецсталі" (Запоріжжя) було 75 років.

У 70-х і 80-х роках Фадєєв працював в якості помічника старшого тренера київського "Сокола" і допоміг стати бронзовим призером чемпіонату СРСР 1984/85. У 1991 році він вже одноосібно очолив команду. У 1993-1994 роках очолював збірну України.

Варто нагадати

Олімпійський чемпіон оголосив про завершення хокейної кар'єри.