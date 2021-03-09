Помер перший тренер збірної України з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Помер перший тренер збірної України з хокею та екснаставник київського "Сокола" Олександр Фадєєв. Про це інформує УНН з посиланням на УХЛ.
Деталі
Колишньому нападнику СКА "МВО" (Калінін), "Кристалла" (Саратов) і "Дніпроспецсталі" (Запоріжжя) було 75 років.
У 70-х і 80-х роках Фадєєв працював в якості помічника старшого тренера київського "Сокола" і допоміг стати бронзовим призером чемпіонату СРСР 1984/85. У 1991 році він вже одноосібно очолив команду. У 1993-1994 роках очолював збірну України.
Варто нагадати
Олімпійський чемпіон оголосив про завершення хокейної кар'єри.