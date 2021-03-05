Олімпійський чемпіон оголосив про завершення хокейної кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Захисник ХК “Чикаго Блекхокс” Брент Сібрук оголосив про завершення кар’єри, передає УНН з посиланням на сайт “Чикаго”.
Деталі
За тримісячний період з грудня 2019 року по лютий 2020 року Брент переніс три успішні операції на стегні і плечі. Тому хокеїст вирішив завершити професійну кар’єру.
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“Я так пишаюся тим, що всю свою 15-річну кар’єру в Національній хокейній лізі провів в Чикаго з „Блекхокс“. Для мене було честю зіграти в улюблену гру з товаришами по команді, яких я люблю, перед улюбленими фанатами в місті. Після декількох операцій, незліченних годин реабілітації і тренувань, аби знову вийти на лід на рівні своїх очікувань, я не зможу продовжувати грати в хокей. Це найкраще рішення для мене і моєї родини”, — відзначив Сібрук.
Доповнення
Сібрук — олімпійський чемпіон 2010 року та триразовий володар Кубка Стенлі (2010, 2013, 2015).