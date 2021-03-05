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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 57714 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 78856 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111410 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146838 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196620 просмотра

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Олимпийский чемпион объявил о завершении хоккейной карьеры

Олимпийский чемпион объявил о завершении хоккейной карьеры

Киев  •  УНН

 • 18847 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Защитник ХК "Чикаго Блэкхокс" Брент Сибрук объявил о завершении карьеры, передает УНН со ссылкой на сайт "Чикаго".

детали

За трехмесячный период с декабря 2019 по февраль 2020 Брент перенес три успешные операции на бедре и плече. Поэтому хоккеист решил завершить профессиональную карьеру.

Цитата

"Я так горжусь тем, что всю свою 15-летнюю карьеру в Национальной хоккейной лиге провел в Чикаго с" Блэкхокс ". Для меня было честью сыграть в любимую игру с товарищами по команде, которых я люблю, перед любимыми фанатами в городе. После нескольких операций, бесчисленных часов реабилитации и тренировок, чтобы снова выйти на лед на уровне своих ожиданий, я не смогу продолжать играть в хоккей. Это лучшее решение для меня и моей семьи ", - отметил Сибрук.

дополнение

Сибрук - олимпийский чемпион 2010 года и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

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