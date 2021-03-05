Олимпийский чемпион объявил о завершении хоккейной карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Защитник ХК "Чикаго Блэкхокс" Брент Сибрук объявил о завершении карьеры, передает УНН со ссылкой на сайт "Чикаго".
детали
За трехмесячный период с декабря 2019 по февраль 2020 Брент перенес три успешные операции на бедре и плече. Поэтому хоккеист решил завершить профессиональную карьеру.
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"Я так горжусь тем, что всю свою 15-летнюю карьеру в Национальной хоккейной лиге провел в Чикаго с" Блэкхокс ". Для меня было честью сыграть в любимую игру с товарищами по команде, которых я люблю, перед любимыми фанатами в городе. После нескольких операций, бесчисленных часов реабилитации и тренировок, чтобы снова выйти на лед на уровне своих ожиданий, я не смогу продолжать играть в хоккей. Это лучшее решение для меня и моей семьи ", - отметил Сибрук.
дополнение
Сибрук - олимпийский чемпион 2010 года и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).