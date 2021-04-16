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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 173927 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 257086 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

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2 марта, 17:53 • 154986 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Умер Олимпийский чемпион Украины по дзюдо

Умер Олимпийский чемпион Украины по дзюдо

Киев  •  УНН

 • 20429 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Легендарный украинский дзюдоист Сергей Новиков ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Что известно

В ночь на 16 апреля перестало биться сердце легенды украинского дзюдо Сергея Новикова. В последнее время Сергей Петрович болел, а официальная причина смерти инсульт.

Детали

Бывший спортсмен выступал в супертяжелом весе, один из самых ярких воспитанников основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука, Олимпийский чемпион игр в Монреале в 1976 году, обладатель "серебра" и "бронзы" чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратный Чемпион Европы среди команд в составе сборной СССР. Годы ярких побед на международных татами - это 1970-1980 годы. Завершил карьеру после Олимпиады - 1980 в Москве.
Примечательно, что Новиков считается основателем нового вида спорта - универсальный бой.

Напомним

Умер первый тренер сборной Украины по хоккею.

Украинские Национальные Новости

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