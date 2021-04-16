Умер Олимпийский чемпион Украины по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Легендарный украинский дзюдоист Сергей Новиков ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Что известно
В ночь на 16 апреля перестало биться сердце легенды украинского дзюдо Сергея Новикова. В последнее время Сергей Петрович болел, а официальная причина смерти инсульт.
Детали
Бывший спортсмен выступал в супертяжелом весе, один из самых ярких воспитанников основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука, Олимпийский чемпион игр в Монреале в 1976 году, обладатель "серебра" и "бронзы" чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратный Чемпион Европы среди команд в составе сборной СССР. Годы ярких побед на международных татами - это 1970-1980 годы. Завершил карьеру после Олимпиады - 1980 в Москве.
Примечательно, что Новиков считается основателем нового вида спорта - универсальный бой.
Напомним
Умер первый тренер сборной Украины по хоккею.