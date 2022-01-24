Помер модельєр Тьєррі Мюглер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Французький модельєр Тьєррі Мюглер помер у віці 73 роки. Про це повідомляється в його офіційному акаунті в Instagram, пише УНН.
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"Ми зі спустошеністю повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай його душа спочиває з миром", - йдеться у повідомленні.
Агент Мюглера заявив AFP, що модельєр помер від "природних причин".
Довідково
Тьєррі Мюглер розпочав кар'єру у 1970-х роках. 1973 року Мюглер створив свою першу колекцію жіночого одягу під назвою Café de Paris. Основними її домінантами стали мотиви п'ятдесятих років з характерним акцентом на талії, а також строгість та чіткість форм, властива моді сорокових. Ці ретро-елементи модельєр наповнив сучасним звучанням, додавши образам агресивної сексуальності та перебільшеної жіночності, що стало характерним для його стилю.
На початку 1990-х Мюглер випустив перший парфум Angel, що став популярним. Мюглер керував виробництвом одягу prêt-à-porter "Тьєррі Мюглер" до 2002 року, коли компанія стала мати проблеми, а парфумерною студією — до 2013 року. 2015 року цей дизайнер випустив першу колекцію сумок під своїм ім'ям.
Мюглер створював костюми для виступів Цирку Дю Солей, у 2009 він став персональним стилістом Бейонсе і почав створювати костюми для сценічних виступів співачки.