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Помер ексдепутат трьох скликань Іван Бокий

Помер ексдепутат трьох скликань Іван Бокий

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Народний депутат України III, IV та V скликань Іван Бокий помер у віці 78 років. Про це повідомив ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, народний депутат минулих скликань Станіслав Ніколаєнко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Помер народний депутат України трьох скликань Іван Бокий. Сьогодні на 79 році життя пішов у вічність відомий український журналіст, громадський діяч, народний депутат України III, IV і V скликань, голова фракції соціалістів у Верховній Раді України Іван Сидорович Бокий”, — написав Ніколієнко.

Іван Бокий народився на Полтавщині, в селі Пронозівка Глобинського району, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ніколаєнко додав, що Бокий все життя присвятив “журналістській справі, законотворчій роботі, був справжнім патріотом України, поборником справедливості, свободи, демократії, рівності і солідарності”.

За словами ректора, прощання з Іваном Боким відбудеться орієнтовно 26 березня об 11 годині в селі Проців Бориспільського району Київської області.

Нагадаємо, помер один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка.

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