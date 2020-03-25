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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76130 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89759 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100451 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99312 просмотра

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5 марта, 15:49 • 107360 просмотра

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5 марта, 13:05 • 93743 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Умер экс-депутат трех созывов Иван Бокий

Умер экс-депутат трех созывов Иван Бокий

Киев  •  УНН

 • 24418 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Народный депутат Украины III, IV и V созывов Иван Бокий умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, народный депутат прошлых созывов Станислав Николаенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Умер народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий. Сегодня на 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий", - написал Николиенко.

Иван Бокий родился в Полтавской области, в селе Пронозовка Глобинского района, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Николаенко добавил, что Бокий всю жизнь посвятил "журналистскому делу, законотворческой работе, был настоящим патриотом Украины, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности".

По словам ректора, прощание с Иваном Боким состоится ориентировочно 26 марта о 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

Напомним, умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка.

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