Помер британський композитор, який співпрацював з Барброю Стрейзенд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Великобританії на 85-му році життя помер композитор Алан Хокшоу. Про це повідомляє IM, пише УНН.
Деталі
Його дружина Христини Хокшоу розповіла про те, як він потрапив до реанміації з пневмонією:
“Це було жахливо — прощатися з Аланом, моїм чоловіком і любов’ю всього мого життя. Останні кілька годин ми просто дивилися один на одного з любов’ю, тримаючись за руки, без слів. Я сказала, що я з ним назавжди, і хоча він не міг говорити останні два місяці, йому вдалося мені дати зрозуміти, що він спокійний”.
Додатково
Алан Хокшоу народився 27 березня 1937 року в Лідсі. Перш, ніж стати музикантом, він довгий час пропрацював друкарем.
Його творчий шлях почався з участі в групі The Crescendos. На початку 1960-х він був учасником рок-н-рольної групи Emile Ford and the Checkmates, а також сформував групу Mohawks і Rumplestiltskin з декількома сесійними музикантами.
Протягом всієї своєї кар’єри співпрацював з Девідом Боуї і Барброю Стрейзенд.
Нагадаємо
11 жовтня помер 49-річний фронтмен гурту “Мертвий Півень” Михайло Барбара.