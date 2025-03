Помер британський композитор, який співпрацював з Барброю Стрейзенд

Деталі

Його дружина Христини Хокшоу розповіла про те, як він потрапив до реанміації з пневмонією:

“Це було жахливо — прощатися з Аланом, моїм чоловіком і любов’ю всього мого життя. Останні кілька годин ми просто дивилися один на одного з любов’ю, тримаючись за руки, без слів. Я сказала, що я з ним назавжди, і хоча він не міг говорити останні два місяці, йому вдалося мені дати зрозуміти, що він спокійний”.

Додатково

Алан Хокшоу народився 27 березня 1937 року в Лідсі. Перш, ніж стати музикантом, він довгий час пропрацював друкарем.

Його творчий шлях почався з участі в групі The Crescendos. На початку 1960-х він був учасником рок-н-рольної групи Emile Ford and the Checkmates, а також сформував групу Mohawks і Rumplestiltskin з декількома сесійними музикантами.

Протягом всієї своєї кар’єри співпрацював з Девідом Боуї і Барброю Стрейзенд.

Нагадаємо

