Умер британский композитор, который сотрудничал с Барбарой Стрейзенд

Детали

Его жена Кристины Хокшоу рассказала о том, как он попал в реанмиации с пневмонией:

“Это было ужасно — прощаться с Аланом, моим мужем и любовью всей моей жизни. Последние несколько часов мы просто смотрели друг на друга с любовью, держась за руки, без слов. Я сказала, что я с ним навсегда, и хотя он не мог говорить последние два месяца, ему удалось мне дать понять, что он спокоен”.

Дополнительно

Алан Хокшоу родился 27 марта 1937 года в Лидсе. Прежде, чем стать музыкантом, он долгое время проработал печатником.

Его творческий путь начался с участия в группе The Crescendos. В начале 1960-х он был участником рок-н-ролльной группы Emile Ford and the Checkmates, а также сформировал группу Mohawks и Rumplestiltskin с несколькими сессионными музыкантами.

На протяжении всей своей карьеры сотрудничал с Дэвидом Боуи и Барбарой Стрейзенд.

Напомним

11 октября умер 49-летний фронтмен группы “Мертвый Пивень” Михаил Барбара.