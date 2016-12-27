Помер автор роману-казки "Мешканці пагорбів"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Англійський письменник Річард Адамс, автор роману-казки "Мешканці пагорбів" (Watership Down), помер у віці 96 років, передає УНН із посиланням на повідомлення, розміщене на офіційному сайті письменника.
"...родина повідомила зі скорботою, що їх дорогий батько, дід і прадід помер напередодні Різдва (24 грудня)", - йдеться в повідомленні.
Р.Адамс отримав популярність в 1972 році після публікації своєї роботи "Мешканці пагорбів", що оповідає про життя колоній кроликів біля Уотершіпского пагорба. За цей твір він отримав престижну медаль Карнегі, британську щорічну премію в галузі дитячої літератури. У 1978 році вона була екранізована режисером Мартіном Розеном.