Помер астронавт Джон Янг, який побував на Місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Американський астронавт Джон Янг, який побував на Місяці і командував першим польотом космічного шаттла, помер на 88-му році життя, передає УНН з посиланням на сайт НАСА.
“Ми засмучені втратою астронавта Джона Янга, якому було 87 років. Янг двічі літав до Місяця, він ходив по його поверхні і брав участь у першій місії шаттла”, — йдеться в заяві аерокосмічного агентства в Twitter.
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Всього Янг побував у космосі шість разів: на космічних кораблях “Джеміні”, “Аполлон” і на космічному човнику “Колумбія”. Астронавт служив у НАСА 42 роки — найдовше в відомстві.
Як раніше повідомляло УНН, колишній астронавт NASA Брюс Маккендлесс II, першим вийшов у відкритий космос без страховки, помер у четвер у віці 80 років.