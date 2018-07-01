Полторак розповів про майбутнє ВМС України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Генерал армії України Степан Полторак повідомив, що 2018 рік буде непростим для Військово-Морських Сил, як і в цілому для сектору безпеки і оборони України, для Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Багато чого вже зроблено Військово-Морськими Силами. У 2018 році мають набути бойових спроможностей сформовані Морське командування та Командування Морської піхоти, ми також повинні завершити формування другої бригади морської піхоти", – сказав Полторак.
Очільник оборонного відомства відзначив, що Військово-Морські Сили сьогодні продовжують гідно виконувати бойові завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
"Ми всі поставили перед собою дуже амбітне завдання – це європейська інтеграція та вступ до НАТО", – резюмував він.
Як повідомляв УНН, відповідно до Указу Президента України № 331/2015 від 12-го червня 2015-го року День Флоту в Україні відзначається у першу неділю липня.