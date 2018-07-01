Полторак рассказал о будущем ВМС Украины

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 25068 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72903 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102857 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118306 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138591 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144144 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182065 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Полторак рассказал о будущем ВМС Украины

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Генерал армии Украины Степан Полторак сообщил, что 2018 будет непростым для Военно-Морских Сил, как и в целом для сектора безопасности и обороны Украины, для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Многое уже сделано Военно-Морскими Силами. В 2018 году должны получить боевые возможности сформированные Морское командование и Командование Морской пехоты, мы также должны завершить формирование второй бригады морской пехоты", - сказал Полторак.

Глава оборонного ведомства отметил, что Военно-Морские Силы сегодня продолжают достойно выполнять боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы все поставили перед собой очень амбициозную задачу - это европейская интеграция и вступление в НАТО", - резюмировал он.

Как сообщал УНН, согласно Указу Президента Украины № 331/2015 от 12 июня 2015 года День флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля.

Украинские Национальные Новости

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