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Польський суд вимагає відібрати у РФ будівлю в Варшаві

Польський суд вимагає відібрати у РФ будівлю в Варшаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Окружний суд Варшави оголосив у четвер вердикт у справі про передачу польській стороні будівлі, розташованої за адресою вулиця Яна III Собеського, 100, що належить РФ, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Інформуємо, що вердиктом, винесеним заочно 27 жовтня 2016 року, суд зобов'язав РФ і її правових представників передати позивачеві в особі Державного казначейства (Польщі – ред.), яке представляє мерія Варшави, нерухомість, розташовану за адресою вулиця Яна III Собеського", - повідомили ЗМІ у прес-службі суду.

Як пише видання, зазначена будівля - житловий комплекс. За часів Польської Народної Республіки там розташовувався готель і житлові приміщення для радянських дипломатів, в даний час об'єкт пустує. Також триває розгляд в суді про стягнення 7,8 млн злотих (2 млн дол.) за "використання об'єкта нерухомості (даної будівлі - ред.) без договору в 2012-2015 роках".
Рішення з цього питання очікується 9 листопада.

Крім цього, варшавський окружний суд розглядає справу про "використання РФ без договорів двох об'єктів нерухомості: на Бобровецький вулиці, будинок 2, в 2009-2015 роках (житловий фонд) і Келецькій вулиці, будинок 45 (школа), в 2012-2015 роках" .

За інформацією ЗМІ, в першому випадку йдеться про 8,9 млн злотих (2,3 млн дол.), а в другому - про 7,6 млн злотих (близько 2 млн дол.). На останньому засіданні суд вирішив відкласти розгляд цієї справи до січня 2017 року зв'язку з необхідністю вирішення питання про передачу російській стороні позову з усіма додатками.

Українські Національні Новини

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