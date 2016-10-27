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15 марта, 19:03 • 116394 просмотра

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Польский суд требует отобрать у РФ здание в Варшаве

Польский суд требует отобрать у РФ здание в Варшаве

Киев • УНН

 • 8773 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Окружной суд Варшавы объявил в четверг вердикт по делу о передаче польской стороне здания, расположенного по адресу улица Яна III Собеского, 100, принадлежащего РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Информируем, что вердиктом, вынесенным заочно 27 октября 2016 года суд обязал РФ и ее правовых представителей передать истцу в лице Государственного казначейства (Польши - ред.), которое представляет мэрия Варшавы, недвижимость, расположенную по адресу улица Яна III Собеского", - сообщили СМИ в пресс-службе суда.

Как пишет издание, указанное здание - жилой комплекс. Во времена Польской Народной Республики там располагался отель и жилые помещения для советских дипломатов, в настоящее время объект пустует. Также продолжается рассмотрение в суде о взыскании 7,8 млн злотых (2 млн долл.) за "использование объекта недвижимости (данного здания - ред.) без договора в 2012-2015 годах".

Решение по этому вопросу ожидается 9 ноября.

Кроме этого, варшавский окружной суд рассматривает дело об "использовании РФ без договоров двух объектов недвижимости: на Бобровецкой улице, дом 2, в 2009-2015 годах (жилой фонд) и Келецкой улице, дом 45 (школа), в 2012-2015 годах".

По информации СМИ, в первом случае речь идет о 8,9 млн злотых (2,3 млн долл.), а во втором - о 7,6 млн злотых (около 2 млн долл.). На последнем заседании суд решил отложить рассмотрение этого дела до января 2017 года связи с необходимостью решения вопроса о передаче российской стороне иска со всеми приложениями.

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