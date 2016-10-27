Польский суд требует отобрать у РФ здание в Варшаве

"Информируем, что вердиктом, вынесенным заочно 27 октября 2016 года суд обязал РФ и ее правовых представителей передать истцу в лице Государственного казначейства (Польши - ред.), которое представляет мэрия Варшавы, недвижимость, расположенную по адресу улица Яна III Собеского", - сообщили СМИ в пресс-службе суда.

Как пишет издание, указанное здание - жилой комплекс. Во времена Польской Народной Республики там располагался отель и жилые помещения для советских дипломатов, в настоящее время объект пустует. Также продолжается рассмотрение в суде о взыскании 7,8 млн злотых (2 млн долл.) за "использование объекта недвижимости (данного здания - ред.) без договора в 2012-2015 годах".

Решение по этому вопросу ожидается 9 ноября.

Кроме этого, варшавский окружной суд рассматривает дело об "использовании РФ без договоров двух объектов недвижимости: на Бобровецкой улице, дом 2, в 2009-2015 годах (жилой фонд) и Келецкой улице, дом 45 (школа), в 2012-2015 годах".

По информации СМИ, в первом случае речь идет о 8,9 млн злотых (2,3 млн долл.), а во втором - о 7,6 млн злотых (около 2 млн долл.). На последнем заседании суд решил отложить рассмотрение этого дела до января 2017 года связи с необходимостью решения вопроса о передаче российской стороне иска со всеми приложениями.