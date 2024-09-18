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Польські прикордонники пояснили наручники під час інциденту з Усиком в аеропорту

Польські прикордонники пояснили наручники під час інциденту з Усиком в аеропорту

Київ • УНН

 • 18772 перегляди

Польська прикордонна служба прокоментувала інцидент із застосуванням наручників під час інциденту з боксером Олександром Усиком в аеропорту Кракова.

У прикордонній службі Польщі пояснили застосування наручників під час інциденту із чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком в аеропорту у Польщі. Про це розповів у коментарі Dziennik Polski в середу прессекретар командира Карпатського відділу прикордонної служби країни майор Яцек Міхаловський, пише УНН.

Деталі

"Це було не затримання, а переведення до службових приміщень. Двоє чоловіків були зняті з рейсу перевізником і втратили статус пасажира. Вони не хотіли виходити з воріт на прохання служби безпеки аеропорту, тож нас викликали, щоб ми розібралися", – пояснив Міхаловський інцидент з наручниками.

"Їх привели до нас у приміщення, ми пояснили їм, чому вони не полетіли, і які правила діють у цьому випадку. Згодом приїхав український консул перекладати. Потім, отримавши попередження відповідно до регламенту, близько 22:00 (за місцевим часом - ред.) чоловіки покинули приміщення", - сказав речник.

"... одного з пасажирів не пустили, а інший... сказав, що теж не летить. Але вони не хотіли виходити з воріт, тому літак затримався. Наручники наділи через зріст цього чоловіка, обидва сильно жестикулювали, бо були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було цілком превентивним, і їх відразу ж знімали в службових приміщеннях", - вказав Міхаловський.

Сибіга розповів деталі звільнення Олександра Усика в Кракові18.09.24, 01:04 • 52258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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