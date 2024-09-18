В пограничной службе Польши объяснили применение наручников во время инцидента с чемпионом мира по боксу Александром Усиком в аэропорту в Польше. Об этом рассказал в комментарии Dziennik Polski в среду пресс-секретарь командира Карпатского отдела пограничной службы страны майор Яцек Михаловский, пишет УНН.

Детали

"Это было не задержание, а перевод в служебные помещения. Двое мужчин были сняты с рейса перевозчиком и потеряли статус пассажира. Они не хотели выходить из ворот по просьбе службы безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы мы разобрались", - пояснил Михаловский инцидент с наручниками.

"Их привели к нам в помещения, мы объяснили им, почему они не полетели, и какие правила действуют в этом случае. Позже приехал украинский консул переводить. Затем, получив предупреждение в соответствии с регламентом, около 22:00 (по местному времени - ред.) мужчины покинули помещение", - сказал спикер.

"... одного из пассажиров не пустили, а другой... сказал, что тоже не летит. Но они не хотели выходить из ворот, поэтому самолет задержался. Наручники надели из-за роста этого человека, оба сильно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не полетели. Поэтому надевание наручников было вполне превентивным, и их сразу же снимали в служебных помещениях", - указал Михаловский.

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