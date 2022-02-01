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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Польська PGNiG відправить в Україну партію купленого у США скрапленого газу

Польська PGNiG відправить в Україну партію купленого у США скрапленого газу

Київ • УНН

 • 13874 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Польська нафтогазова компанія PGNIG повідомила, що закупила у США танкер зі скрапленим газом (СПГ) для України, пише УНН.

Цитата:

"PGNiG купила американський СПГ для доставки на кордон України для ERU Europe (один із найбільших приватних імпортерів природного газу в Україну з Європи - Угорщини, Словаччини та Польщі - ред.). Це буде другий випадок, коли американський газ доставляється в Україну завдяки співпраці обох компаній", - йдеться у повідомленні.

"Корабель з американським СПГ прибуде на СПГ-термінал президента Леха Качинського у Свіноуйсьці наприкінці лютого цього року. Після регазифікації паливо подадуть до польської системи передачі. ERU Europe отримуватиме куплене паливо на інтерконекті між Польщею та Україною до кінця березня 2022 року", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Інформація з цієї теми з'явилася в день візиту прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до Києва.

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