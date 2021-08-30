Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні

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“В результаті угоди з ERU ми стаємо акціонером компанії „Карпатгазвидобування“, яка є одноосібним власником концесії „Біблівська“ на польсько-українському кордоні, — сказав глава PGNiG Павло Маєвській. — Таким чином ми розширюємо нашу геологорозвідувальну і гірничодобувну діяльність на новий ринок”.

За його словами, початок робіт заплановано на другу половину 2022 року. “Якщо наші прогнози підтвердяться, і ми знайдемо газ з високим вмістом метану, то ми почнемо видобуток в 2023 році”, — зазначив Маєвській.

Угода передбачає придбання 85% акцій компанії “Карпатгазвидобування”. Перед укладенням угоди, сторони отримали згоду антимонопольних регуляторів двох країн.

Біблівська нафтогазова площа розташована на території Львівської області, в 69 км від Львова. Площа родовища налічує 200 кв. км. Як підкреслили в PGNiG, воно являє собою геологічне продовження родовища в районі міста Перемишль, яке розробляється вже 60 років.

Prezes #PGNiG Paweł Majewski na #Gazterm: W wyniku umowy z #ERU stajemy się udziałowcem spółki Karpatgazvydobuvannya, która jest wyłącznym właścicielem koncesji Byblivska przy granicy -. Tym samym rozszerzamy naszą działalność poszukiwawczo-wydobywczą o nowy rynek.#gazziemny pic.twitter.com/NcCiGVxFDM