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Актуальное
Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в Украине

Польская PGNiG подписала соглашение о разведке газа в Украине

Киев  •  УНН

 • 24608 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с Energy Resources of Ukraine (“Энергетические ресурсы Украины”, ERU), предусматривающее совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украине. Об этом компания сообщила в понедельник в Twitter, пишет УНН.

Детали

“В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании „Карпатгаздобыча“, которая является единоличным владельцем концессии „Библивская“ на польско-украинской границе, — сказал глава PGNiG Павел Маевский. — Таким образом мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок”.

По его словам, начало работ намечено на вторую половину 2022 года. “Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году”, — отметил Маевский.

Соглашение предусматривает приобретение 85% акций компании “Карпатгаздобыча”. Перед заключением соглашения, стороны получили согласие антимонопольных регуляторов двух стран.

Библивская нефтегазовая площадь расположена на территории Львовской области, в 69 км от Львова. Площадь месторождения насчитывает 200 кв. км. Как подчеркнули в PGNiG, оно представляет собой геологическое продолжение месторождения в районе города Пшемысль, которое разрабатывается уже 60 лет.

Prezes #PGNiG Paweł Majewski na #Gazterm: W wyniku umowy z #ERU stajemy się udziałowcem spółki Karpatgazvydobuvannya, która jest wyłącznym właścicielem koncesji Byblivska przy granicy -. Tym samym rozszerzamy naszą działalność poszukiwawczo-wydobywczą o nowy rynek.#gazziemny pic.twitter.com/NcCiGVxFDM

— PGNiG (@GK_PGNiG) August 30, 2021

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