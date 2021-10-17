Польщу сколихнув землетрус магнітудою 4,6 бали

Деталі

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легніца, з населенням близько 106 тисяч людей.

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.

За даними EMSC, це другий легкий землетрус в Польщі за останні 33 години.

Повідомлень про потерпілих і руйнування поки що не надходило.

Напередодні, на курортному Балі в результаті землетрусу загинуло троє людей.

Update: M4.2 #earthquake (#wstrząs) strikes 46 km N of #Legnica (#Poland) 41 min ago. https://t.co/ITwnklbmXB pic.twitter.com/0SL7jEJMNl