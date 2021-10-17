Польщу сколихнув землетрус магнітудою 4,6 бали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 4,6 зареєстровали на південному заході Польщі. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
Деталі
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легніца, з населенням близько 106 тисяч людей.
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км.
За даними EMSC, це другий легкий землетрус в Польщі за останні 33 години.
Повідомлень про потерпілих і руйнування поки що не надходило.
Напередодні, на курортному Балі в результаті землетрусу загинуло троє людей.
Update: M4.2 #earthquake (#wstrząs) strikes 46 km N of #Legnica (#Poland) 41 min ago. https://t.co/ITwnklbmXB pic.twitter.com/0SL7jEJMNl— EMSC (@LastQuake) October 17, 2021