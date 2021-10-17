Польшу всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6 балла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали на юго-западе Польши. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
Детали
Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северу от города Легница, с населением около 106 тысяч человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
По данным EMSC, это второе легкое землетрясение в Польше за последние 33 часа.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Накануне, на курортном Бали в результате землетрясения погибли три человека.
Update: M4.2 #earthquake ( # wstrząs ) strikes 46 km N of #Legnica ( #Poland ) 41 min ago. https://t.co/ITwnklbmXB pic.twitter.com/0SL7jEJMNl- EMSC (@LastQuake) October 17 2021