Польща запропонувала Україні разом провести ексгумаційні роботи в Грушовичах

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Польща пропонує Україні спільно провести ексгумаційні роботи в селі Грушовичі, де минулого року розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА, при цьому зазначаючи, що дозвіл на відновлення польських ексгумаційно-пошукових робіт не може бути обумовлене питанням відбудов українських пам'ятників у Польші. Про це під час брифінгу заявив посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає кореспондент УНН.