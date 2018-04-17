Польща запропонувала Україні разом провести ексгумаційні роботи в Грушовичах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Польща пропонує Україні спільно провести ексгумаційні роботи в селі Грушовичі, де минулого року розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА, при цьому зазначаючи, що дозвіл на відновлення польських ексгумаційно-пошукових робіт не може бути обумовлене питанням відбудов українських пам'ятників у Польші. Про це під час брифінгу заявив посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає кореспондент УНН.
"У нас є проблеми з історичним діалогом, з питанням історичного діалогу, який був пригальмований в результаті запровадження українською стороною рік тому заборони на видачу дозволів щодо проведення польськими спеціалістами пошуково-ексгумаційних робіт щодо останків поляків - жертв воєн і політрепресій на території України в радянські часи", - зазначив посол.
З його слів, польська сторона вважає, що ця заборона негативно впливає на двосторонні стосунки між країнами.
"Відновлення пошукових робіт і ексгумації не може бути обумовлене питанням відбудов українських пам'ятників у Польщі - ми хочемо говорити про пам’ятні місця на території Польщі. Віце-прем'єр міністр Глінський ще в лютому пропонував створити комісію, яка працюватиме над інвентаризацією, по кожному випадку розглядати можливість легалізації пам'ятників, що були нелегально збудовані. Одноразової легалізації пам'ятників не можна провести", - зазначив він.
"Ми пропонуємо спільно провести ексгумаційні роботи в Грушовичах, де місцева влада нелегально розібрала місцевий пам'ятник УПА. Якщо там є людські останки, то могила буде відновлена. Хочу підкреслити, що минулого року на території Польщі не було жодного випадку знищення чи демонтажу українського пам'ятника", - додав Пєкло.
Як повідомляв УНН, 27 квітня 2017 року у Польщі на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля розібрали надгробний пам’ятник воїнам УПА. У мінкульті Польщі заявили, що демонтаж пам'ятника УПА є законним.