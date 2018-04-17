Польша предложила Украине вместе провести эксгумационные работы в Грушовичах

"У нас есть проблемы с историческим диалогом, с вопросом исторического диалога, который был приторможен в результате введения украинской стороной год назад запрета на выдачу разрешений о проведении польскими специалистами поисково-эксгумационных работ относительно останков поляков - жертв войн и политрепрессий на территории Украины в советские времена", - отметил посол.

По его словам, польская сторона считает, что этот запрет негативно влияет на двусторонние отношения между странами.

"Восстановление поисковых работ и эксгумаций не может быть обусловлено вопросом восстановлений украинских памятников в Польше - мы хотим говорить о памятных местах на территории Польши. Вице-премьер министр Глинский еще в феврале предлагал создать комиссию, которая будет работать над инвентаризацией, по каждому случаю рассматривать возможность легализации памятников, которые были нелегально построены. Одноразовую легализацию памятников нельзя провести", - отметил он.

"Мы предлагаем совместно провести эксгумационные работы в Грушовичах, где местные власти нелегально разобрали местный памятник УПА. Если там есть человеческие останки, то могила будет восстановлена. Хочу подчеркнуть, что в прошлом году на территории Польши не было ни одного случая уничтожения или демонтажа украинского памятника", - добавил Пекло.

Как сообщал УНН, 27 апреля 2017 года в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. В минкульте Польши заявили, что демонтаж памятника УПА является законным.