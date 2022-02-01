Польща готова евакуювати частину українців та приймати поранених у разі вторгнення РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Польща готова у разі вторгнення Росії евакуювати частину українців та приймати поранених. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Чим більша допомога українській армії, то менші шанси на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча все залежить по суті від однієї людини й від того, що в її голові відбудеться”, — зауважив Моравецький.
Деталі
За його словами, Польща готується до найгіршого варіанту.
“Але я сподіваюся, що такого не станеться. Ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян України”, — сказав Моравецький.
На запитання журналіста, чи має намір Польща продовжити паркан на кордоні з Білоруссю до українсько-польської межі Моравецький відповів: “Не бачу такої потреби”.
Доповнення
Заступник голови МЗС Польщі Марцін Пжидач заявив, що рішення про евакуацію польських дипломатів з України немає, але Варшава вже підготувала такі плани на випадок непередбачених обставин.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.