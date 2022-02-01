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15 марта, 19:03 • 104823 просмотра

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Польша готова эвакуировать часть украинцев и принимать раненых в случае вторжения РФ

Польша готова эвакуировать часть украинцев и принимать раненых в случае вторжения РФ

Киев • УНН

 • 16483 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Польша готова в случае вторжения России эвакуировать часть украинцев и принимать раненых. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансы на то, что может произойти эскалация конфликта. Хотя все зависит по сути от одного человека и от того, что в его голове произойдет”, — отметил Моравецкий.

Детали

По его словам, Польша готовится к худшему варианту.

“Но я надеюсь, что такого не произойдет. Мы готовы принимать украинских раненых и эвакуировать часть граждан Украины”, — сказал Моравецкий.

На вопрос журналиста, намерена ли Польша продолжить забор на границе с Беларусью до украинско-польской границы Моравецкий ответил: “Не вижу такой необходимости”.

Дополнение

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пжидач заявил, что решения об эвакуации польских дипломатов из Украины нет, но Варшава уже подготовила такие планы на случай непредвиденных обстоятельств.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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