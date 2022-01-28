МЗС Польщі: рішення про евакуацію польських дипломатів з України немає, але є плани на випадок непередбачених обставин

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"На даний момент такого рішення про евакуацію польських дипломатів немає, але я не приховуватиму, що ми вже підготували такі плани на випадок непередбачуваних обставин. Деякий час тому в Міністерстві закордонних справ ми переглянули всі процедури, ми були на внутрішньому контакті, щоб не дивуватися", - сказав Пжидач, якого цитують польські ЗМІ, у відповідь на запитання, чи рекомендує Польща, як Канада, США чи Велика Британія, чи планує евакуювати сім'ї дипломатів з України.

Деталі

Він зазначив, що Польща має найчисельнішу дипломатичну місію в Україні з усіх європейських країн. Це, за його словами, не лише посольство у Києві, а й консульства у Харкові, Одесі, Вінниці, Львові та Луцьку.

"У ситуації, коли нашим дипломатам загрожуватиме пряма загроза, ми, природно, відреагуємо", — наголосив заступник голови МЗС Польщі.

Пшидач, відповідаючи на наступні запитання, сказав, що є безліч можливих сценаріїв розвитку ситуації в Україні. Він зазначив, що Росія накопичила понад 100 тис. солдатів на східному кордоні України, а десятки тисяч російських солдатів проходять підготовку в Білорусі.

"Загроза військових дій справді реальна, ми явно намагаємося відкрити простір для переговорів із дипломатичної точки зору, але Росія фактично нарощує ці вимоги. Ці вимоги неможливо виконати, і, природно, західний світ не може їх виконати, тому що він не може порушувати міжнародне право та власні цінності, не може повернути будь-які сфери впливу", - вказав заступник голови МЗС Польщі.

Контекст

Деякі країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв’язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися “у будь-який час”. Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну та Росію через напруження.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російському вторгненню.

Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу здебільшого повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.

У МЗС України зазначили, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей та частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, “які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів”.