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МИД Польши: решения об эвакуации польских дипломатов из Украины нет, но есть планы на случай непредвиденных обстоятельств

МИД Польши: решения об эвакуации польских дипломатов из Украины нет, но есть планы на случай непредвиденных обстоятельств

Киев • УНН

 • 17925 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В настоящее время решения об эвакуации польских дипломатов из Украины нет, но Варшава уже подготовила такие планы на случай непредвиденных обстоятельств, заявил в пятницу заместитель главы МИД Польши Марчин Пжидач в эфире программы на Polskie Radio, пишет УНН.

Цитата:

"На данный момент такого решения об эвакуации польских дипломатов нет, но я не буду скрывать, что мы уже подготовили такие планы на случай непредвиденных обстоятельств. Некоторое время назад в Министерстве иностранных дел мы пересмотрели все процедуры, мы были на внутреннем контакте, чтобы не удивляться", - сказал Пжидач, которого цитируют польские СМИ, в ответ на вопрос, рекомендует ли Польша, как Канада, США или Великобритания, или планирует эвакуировать семьи дипломатов из Украины.

Детали

Он отметил, что Польша имеет самую большую дипломатическую миссию в Украине из всех европейских стран. Это, по его словам, не только посольство в Киеве, но и консульства в Харькове, Одессе, Виннице, Львове и Луцке.

"В ситуации, когда нашим дипломатам будет угрожать прямая угроза, мы, естественно, отреагируем", — подчеркнул замглавы МИД Польши.

Пшидач, отвечая на последующие вопросы, сказал, что есть множество возможных сценариев развития ситуации в Украине. Он отметил, что Россия накопила более 100 тыс. солдат на восточной границе Украины, а десятки тысяч российских солдат проходят подготовку в Беларуси.

"Угроза военных действий действительно реальна, мы явно пытаемся открыть пространство для переговоров с дипломатической точки зрения, но Россия фактически наращивает эти требования. Эти требования невозможно выполнить, и, естественно, западный мир не может их выполнить, потому что он не может нарушать международное право и собственные ценности, не может вернуть какие-либо сферы влияни", - указал замглавы МИД Польши.

Контекст

Некоторые страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время". Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, "которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.

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