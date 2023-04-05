Польща готова допомогти Україні у пошуці та поверненні депортованих росією дітей

Цитата

«Шукаємо рішення, як повернути українських дітей, які були силою викрадені й депортовані нашим ворогом. Наші польські брати готові допомогти Україні у пошуці та поверненні дітей», - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо пошуку дітей та їх поверненню.

Доповнення

45 країн ОБСЄ ініціювали використання так званого Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей росією.

Експерти ОБСЄ підготують перший окремий міжнародний звіт про депортацію росією українських дітей.