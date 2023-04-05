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Польща готова допомогти Україні у пошуці та поверненні депортованих росією дітей

Польща готова допомогти Україні у пошуці та поверненні депортованих росією дітей

Київ • УНН

 • 774776 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Польща готова надати допомогу у пошуці та поверненні депортованих росією українських дітей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Шукаємо рішення, як повернути українських дітей, які були силою викрадені й депортовані нашим ворогом. Наші польські брати готові допомогти Україні у пошуці та поверненні дітей», - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність за спільну ініціативу Польщі та Єврокомісії щодо пошуку дітей та їх поверненню.

Доповнення

45 країн ОБСЄ ініціювали використання так званого Московського механізму для вирішення проблеми примусового переміщення українських дітей росією.

Експерти ОБСЄ підготують перший окремий міжнародний звіт про депортацію росією українських дітей.

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