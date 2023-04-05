Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении депортированных россией детей

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«Ищем решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы нашим врагом. Наши польские братья готовы помочь Украине в поиске и возвращении детей», - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии по поиску детей и их возвращению.

Дополнение

45 стран ОБСЕ инициировали использование так называемого Московского механизма для решения проблемы принудительного перемещения украинских детей россией.

Эксперты ОБСЕ подготовят первый отдельный международный отчет о депортации россией украинских детей.