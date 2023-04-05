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Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении депортированных россией детей

Киев • УНН

 • 774775 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Польша готова оказать помощь в поиске и возвращении депортированных россией украинских детей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Матеушем Моравецким в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Ищем решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы нашим врагом. Наши польские братья готовы помочь Украине в поиске и возвращении детей», - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии по поиску детей и их возвращению.

Дополнение

45 стран ОБСЕ инициировали использование так называемого Московского механизма для решения проблемы принудительного перемещения украинских детей россией.

Эксперты ОБСЕ подготовят первый отдельный международный отчет о депортации россией украинских детей.

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