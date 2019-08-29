Польща готова допомогти постраждалим у Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив про готовність польської сторони надати підтримку жителям Дрогобича, які втратили дах над головою. Про це йдеться в листі дипломата до голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського, який оприлюднило посольство Польщі в Україні у Facebook, передає УНН.
Як відзначили у посольстві, Ціхоцкі передав вираз співчуття і солідарності перед лицем трагедії в Дрогобичі губернатору Маркіяну Мальському і меру Тарасу Кучмі.
У листі посол зазначив, що глибоко зворушений повідомленням про трагедію, що сталася у м. Дрогобич.
"Я глибоко зворушений повідомленням про трагедію, що сталася у м. Дрогобич - обвал у чотириповерховому житловому будинку, внаслідок якого загинули 8 осіб, у тому числі 5-річний хлопчик. Прагну висловити почуття щирого жалю та співчуття родинам жертв, а постраждалим побажати швидкого одужання. Прошу прийняти запевнення у тому, що ми готові надати підтримку особам, які втратили дах над головою", - написав Ціхоцькі.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.