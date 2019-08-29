Польша готова помочь пострадавшим в Дрогобыче

Как отметили в посольстве, Цихоцки передал выражение сочувствия и солидарности перед лицом трагедии в Дрогобыче губернатору Маркияну Мальскому и мэру Тарасу Кучме.

В письме посол отметил, что глубоко тронут сообщением о трагедии, произошедшей в г. Дрогобыч.

"Я глубоко тронут сообщением о трагедии, произошедшей в г. Дрогобыч - обвал в четырехэтажном жилом доме, в результате которого погибли 8 человек, в том числе 5-летний мальчик. Хочу выразить чувство искреннего сожаления и соболезнования семьям жертв, а пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления. Прошу принять заверения в том, что мы готовы оказать поддержку лицам, потерявшим кров", - написал Цихоцки.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.