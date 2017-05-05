Польща екстрадує до Австрії підозрюваного в участі в бойових діях на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд у Любліні ухвалив рішення про передачу австрійця Бенджаміна Фішера, якого підозрюють в участі в бойових діях на Донбасі під час боїв за донецький аеропорт, до Австрії, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Також в суді заявили, що австрійська сторона звинувачує 25-річного Бенжаміна Фішера у скоєнні воєнних злочинів та вживанні наркотиків.
Однак, на суді не було сказано на чиєму саме боці воював хлопець на сході України.
Як зазначається, прокуратура Вінер-Нойштадта підозрює Б.Фішера у вбивствах супротивників українських військових на Донбасі.
Як повідомляв УНН, 30 квітня польська прикордонна служба затримала на кордоні з Україною 25-річного громадянина Австрії, який перебував у розшуку за підозрою в участі у збройних діях на території Донбасу.