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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Польша экстрадирует в Австрию подозреваемого в участии в боевых действиях на Донбассе

Киев • УНН

 • 10474 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд в Люблине принял решение о передаче австрийца Бенджамина Фишера, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе во время боев за донецкий аэропорт, в Австрию, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша экстрадирует в Австрию подозреваемого в участии в боевых действиях на Донбассе

Также в суде заявили, что австрийская сторона обвиняет 25-летнего Бенжамина Фишера в совершении военных преступлений и употреблении наркотиков.

Однако, на суде не было сказано на чьей именно стороне воевал парень на востоке Украины.

Как отмечается, прокуратура Винер-Нойштадта подозревает Б.Фишера в убийствах противников украинских военных на Донбассе.

Как сообщал УНН, 30 апреля польская пограничная служба задержала на границе с Украиной 25-летнего гражданина Австрии, который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженных действиях на территории Донбасса.

 

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