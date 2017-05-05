Польша экстрадирует в Австрию подозреваемого в участии в боевых действиях на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд в Люблине принял решение о передаче австрийца Бенджамина Фишера, которого подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе во время боев за донецкий аэропорт, в Австрию, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Также в суде заявили, что австрийская сторона обвиняет 25-летнего Бенжамина Фишера в совершении военных преступлений и употреблении наркотиков.
Однако, на суде не было сказано на чьей именно стороне воевал парень на востоке Украины.
Как отмечается, прокуратура Винер-Нойштадта подозревает Б.Фишера в убийствах противников украинских военных на Донбассе.
Как сообщал УНН, 30 апреля польская пограничная служба задержала на границе с Украиной 25-летнего гражданина Австрии, который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженных действиях на территории Донбасса.