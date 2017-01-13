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Поліція затримала зловмисників, які підпалили квартиру мера Херсона

Поліція затримала зловмисників, які підпалили квартиру мера Херсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліція затримала двох зловмисників, які у листопаді 2016 року підпалили двері помешкання міського голови Херсона. Поліцейські перевіряють інформацію про те, що замовником злочину є одна з громадських організацій на території РФ. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Підпал дверей квартири міського голови Херсона стався у ніч на 9 листопада 2016 року. Інформацію про цю подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши дії зловмисників за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

С.Князєв зазначив, що 31 грудня 2016 року, під час чергової спроби підпалити двері помешкання міського голови, працівники кримінальної поліції затримали двох чоловіків: 30-річного уродженця Луганська та 29-річного жителя Херсона.

“Сама по собі ця пригода могла не мати такого резонансу, якби наші опоненти — представники спецслужб Російської Федерації — не „роздмухували“ самих фактів підпалів”, — зазначив С.Князєв.

Він додав, що кожен такий факт підпалу миттєво поширювався у мережі громадськими організаціями, створеними на території Російської Федерації. Таким чином зловмисники намагалися переконати всіх у несприйнятті жителями Херсона дій української влади.

Крім того, правоохоронці з’ясували, що затримані зловмисники готувалися упродовж 2017 року скоювати масові підпали дверей помешкань та приміщень, де розташовані осередки різних політичних сил.

Суд прийняв рішення про арешт затриманих.

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