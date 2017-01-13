Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли квартиру мэра Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция задержала двух злоумышленников, которые в ноябре 2016 года подожгли дверь квартиры городского головы Херсона. Полицейские проверяют информацию о том, что заказчиком преступления является одна из общественных организаций на территории РФ. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Поджог дверей квартиры мэра Херсона произошел в ночь на 9 ноября 2016 года. Информацию об этом событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
С.Князев отметил, что 31 декабря 2016 года, во время очередной попытки поджечь дверь квартиры городского головы, работники криминальной полиции задержали двух мужчин: 30-летнего уроженца Луганска и 29-летнего жителя Херсона.
"Сама по себе эта история могла не иметь такого резонанса, если бы наши оппоненты - представители спецслужб Российской Федерации - не "раздували" самих фактов поджогов", - отметил С.Князев.
Он добавил, что каждый такой факт поджога мгновенно распространялся в сети общественными организациями, созданными на территории Российской Федерации. Таким образом злоумышленники пытались убедить всех в неприятии жителями Херсона действий украинской власти.
Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные злоумышленники готовились в течение 2017 года совершать массовые поджоги дверей квартир и помещений, где расположены ячейки различных политических сил.
Суд принял решение об аресте задержанных.