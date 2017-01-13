Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли квартиру мэра Херсона

КИЕВ. 13 января. УНН. Полиция задержала двух злоумышленников, которые в ноябре 2016 года подожгли дверь квартиры городского головы Херсона. Полицейские проверяют информацию о том, что заказчиком преступления является одна из общественных организаций на территории РФ. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.