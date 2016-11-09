Поліція затримала жителя Авдіївки, який незаконно зберігав гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Донеччині правоохоронці затримали жителя Авдіївки, який незаконно зберігав два гранатомети та набої до автомату Калашникова на території місцевого гаражного кооперативу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Правоохоронці затримали 45-річного місцевий мешканець не став відпиратися та зізнався, що дійсно має заборонені речі.
З’ясувалося, що днями чоловік знайшов на околиці міста гранатомет РПГ-22, гранатомет РПГ-26 та 650 набоїв до автомату Калашникова калібру 5,45 мм. Вказану знахідку чоловік сховав на території місцевого гаражного кооперативу. Виявлені боєприпаси вилучені та направлені на експертизу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.