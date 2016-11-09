Полиция задержала жителя Авдеевки, который незаконно хранил гранатометы

Правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который не стал отпираться и признался, что действительно имеет запрещенные вещи.

Выяснилось, что на днях мужчина нашел на окраине города гранатомет РПГ-22, гранатомет РПГ-26 и 650 патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм. Указанную находку мужчина спрятал на территории местного гаражного кооператива. Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.