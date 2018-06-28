Поліція затримала викрадачів сина лівійського дипломата в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Столична поліція затримала викрадачів сина представника посольства Лівії в Україні. Про це повідомив голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, слова якого наводить відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Київські поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи. Зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту. Мотивом злочину став викуп. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до семи років ув’язнення”, — цитує прес-служба столичної поліції Крищенка.
За словами очільника поліції Києва, затримані є громадянами Єгипту, живуть на території України кілька років. Крищенко зазначив, що вони відмовилися надавати будь-які пояснення.
На цей час їх затримали, і слідчі звернуться до суду для обрання їм міри запобіжного заходу.
“Вони чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого. Але діями поліції цей злочин було зупинено і доволі оперативно затримано викрадачів”, — зауважив Крищенко.
Він додав, що слідчі розслідують два кримінальні провадження: за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, поліція Києва знайшла викраденого в Шевченківському районі Києва чоловіка — сина лівійського дипломата.