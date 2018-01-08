Поліція затримала вбивцю юристки Ноздровської – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Правоохоронні органи викрили та затримали вбивцю юристки Ірини Ноздровської. Про це в мережі Facebook повідомив журналіст Айдер Муждабаєв, передає УНН.
"Не люблю неперевірені новини, але в даному випадку, з огляду на суспільний резонанс, ризикну поділитися отриманою мною неофіційно інформацією про розслідування вбивства Ірини Ноздровської. Як мені повідомили люди, обізнані про хід слідства, вбивця викритий. Ним виявився близький родич злочинця, який збив на автомобілі її сестру і потім завдяки наполегливості Ірини засудженого до кримінального покарання. Як мені розповіли, підозрюваний зізнався у вбивстві вчора ввечері (7 січня - ред.) під тиском доказів, зібраних оперативної слідчої групою Нацполіціі протягом останніх днів", - написав А.Муждабаєв.
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Журналіст додав, що не може стверджувати, що ця інформація повністю вірна, "оскільки перевірити її з декількох джерел у мене немає можливості".
Нагадаємо, правоохоронним органам вдалося частково відтворити маршрут юристки Ірини Ноздровської перед її вбивством.