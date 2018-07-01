Поліція затримала чоловіка, який утримував заручника в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Поліція затримала чоловіка, який утримував працівницю магазину “Дикси” на Великій Академічній вулиці в Москві. Про це з посиланням на прес-службу ГУ МВС по Москві повідомляє ТАСС, передає УНН.
“У результаті прийнятих рішень поліцією спільно з Росгвардією затримано громадянина, незаконно утримавши дівчину в одній з магазинів на Великому Академічному вулиці. Внаслідок його незаконних дій вона отримала незначні травми, її надають необхідну допомогу. Затриманим проводяться слідчі дії“, - сказали у поліції.
Слідчий комітет РФ кваліфікував інцидент в магазині “Діксі” на Великій Академічній вулиці в Москві як захоплення заручника.
“Головного слідчім управлінням по місту Москві слідчого комітету России порушене крімінальну справу за статтю 206 КК РФ (” Захоплення заручника “) за фактом події в одному з московських супермаркетів”, — повідомила представник Головного слідчого управління СК РФ по Москві Юлія Іванова.
Як повідомляв УНН, у Москві невідомий узяв у заручники на Великій Академічній вулиці працівника магазина “Діксі”.